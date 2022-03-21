Надежда на Азию — АвтоВАЗ ищет новых поставщиков комплектующих

Найти замену европейским поставщикам планируют до конца 2022 года

Концерн АвтоВАЗ, крупнейший производитель легковых автомобилей в России и Восточной Европе, ищет возможности продолжить производство автомобилей Lada. Оно было приостановлено из-за проблем с поставками комплектующих из Европы и других стран, присоединившихся к экономическим санкциям против России.

Конвейеры заводов в Тольятти и Ижевске, на которых собирают автомобили Lada Granta и Lada Niva Legend, остановленные 5 марта планировали запустить через десять дней. Но, как стало известно, его возобновили только в Тольятти, да и то временно. Поиски новых поставщиков продолжаются. Найти их рассчитывают в Азии еще до конца этого года.

Насколько успешными будут эти поиски и кто согласится сотрудничать с российским автоконцерном, еще не понятно. Пока же в АвтоВАЗе объявили о переносе трехнедельного летнего корпоративного отпуска с августа на апрель и остановке приема заказов на май.