Renault Group и китайский гигант Minth организуют во Франции СП

Сегодня, 20 июня был подписан меморандум о сотрудничестве между Renault Group и китайским гигантом в сфере производства корпусов для аккумуляторных батарей – Minth Group. Конечной целью является создание совместного предприятия по выпуску корпусов батарей для электромобилей, сделанных во Франции.

Производство разместится на заводе Ruitz – единственной площадке Renault по изготовлению автоматических коробок передач. В 2023 году здесь возведут две новые производственные линии, которые смогут ежегодно выдавать до 300 000 корпусов батарей уже к 2025 году. Все они будут использоваться на электромобилях Renault, в том числе будущей модели R5. Новое СП обеспечит успешное развитие промышленного кластера Renault ElectiCity, целью которого является достижение к 2025 году ежегодного производства 480 000 электромобилей на заводах на севере Франции.