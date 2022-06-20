В Украине появился самый дешевый электромобиль

На днях в Киеве был замечен довольно интересный электромобиль южнокорейского производства – Daechang Danigo. Субкомпактная машина – длиной 2,3 и шириной 1,2 м напоминает известный Renault Twizy. Она похожа не только дизайном, но и компоновкой салона – два сиденья (водителя и единственного пассажира) расположены друг за другом, сообщает Електромобіль UA

На крыше имеется пластмассовый съемный багажник, ведь своего стационарного практически нет. В жаркое время важным преимуществом является кондиционер – у французского собрата его, увы, нет.

В движение машину приводит 15-килловаттный электромотор, развивающий 105 Нм и питающийся от литиевых батарей LG Chem емкостью 6,6 кВт.ч. Запаса хода хватает на 100 км. А на полную зарядку аккумуляторов от розетки в 220В уходит около 3,5 часа. Снаряженная масса электрокара составляет всего 430 кг. Максимальная скорость – до 80 км/ч. Что же касается цены, то представленный экземпляр был приобретен в Украине всего за 7000 долларов.