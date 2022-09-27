Automechanika 2022: новинки для современных автомобилей от Wolf Lubricants

Wolf Oil Corporation существует уже более 65 лет. Это стремительно развивающийся семейный бизнес. В этом году компания показала свои новые разработки на выставке Automechanika Frankfurt 2022 во Франкфурте на Майне.

Возле Антверпена в Бельгии находится завод и центральный офис компании Wolf. Продукция этого бельгийского бренда представлена ​​более чем в 100 странах мира и стремительно осваивает новые рынки.

Один из крупных проектов Wolf – поддержка чемпионата мира по ралли WRC. Подробнее об этом амбициозном направлении рассказала Екатерина Стрельцова, региональный маркетинг менеджер Wolf Oil Corporation NV:

«Wolf с 2019 года поддерживает Чемпионата мира по ралли WRC. Помимо того, что это фантастическая возможность представить наш бренд и наши смазочные материалы широкому кругу потребителей, WRC является уникальной платформой для тестирования продуктов. Кроме партнерства с Чемпионатом Мира по ралли, бренд Wolf Lubricants является также официальным техническим партнером юниорского Чемпионата мира по ралли WRC Junior. Именно это партнерство позволило нам разрабатывать и тестировать новые продукты в наиболее сложных и экстремальных условиях ралли.

Результатом – стала линейка Wolf RACING LINE. Состоит из 4 продуктов: 2 моторных масел (WOLF RACING 0W-40 ESTER и WOLF RACING 10W-60 ESTER) и 2 трансмиссионных масел (WOLF RACING TRANS 75W-90 ESTER и WOLF RACING TRANS 75W-140 ESTER). Особенностью их стало использование прочной базовой смазки из Ester, характеризующейся высокой стойкостью к окислению и низкой летучестью. Такие масла специально созданы для работы в тяжелых условиях и при высоких нагрузках. Их выносливость и защитные свойства тестировались на раллийных Ford Fiesta Rally4 с 1,0-литровым двигателем мощностью 200 л.с. в реальной гонке».

Также для Wolf Lubricants всегда важно оставаться в авангарде технологических трендов. Сегодня это безусловно электрификация. К примеру, в 2021 году в мире насчитывалось 5,5 млн гибридных авто, а к 2027 году их количество ожидается уже на уровне 31,2 млн. Как бренд ориентирован на инновации, Wolf не может быть в стороне от такого движения. Поэтому продукты для гибридов самые массовые. В настоящее время в портфолио насчитывается 45 разнообразных продуктов, которые покрывают 100% парка гибридных автомобилей и позволяют обслуживать все узлы таких транспортных средств с продуктами Wolf. Ассортимент продуктов Wolf Hybrid насчитывает 8 моторных масел, соответствующих спецификациям гибридных автомобилей. Это продукты для автомобилей с мягким гибридом (MHEV), полностью гибридные электромобили (FHEV) и гибридные электромобили с возможностью внешней зарядки (PHEV), в каждом из которых используется сочетание двигателя сгорания и электрической тяги.

Но как быть с электромобилями, у которых нет двигателя внутреннего сгорания? Wolf Lubricants представил новейшую линейку Electrum для полных электромобилей. Планируется, что к 2035 году производство авто по ДВС в Европе будет прекращено. Компания уже к этому готова.

Wolf Lubricants разработала линейку продуктов для электромобилей. Конечно, смазка для двигателя им не нужна, но у электромобилей также есть редуктор/коробка передач, нужна жидкость для системы охлаждения батарей, смазочные материалы для разных узлов и, конечно же, тормозная жидкость. Поэтому Wolf Lubricants позаботился о том, чтобы существующие и будущие владельцы электрокаров могли найти все необходимое в линейке продуктов бренда.

Новинки, которые Wolf Oil Corporation показала на выставке Automechanika Frankfurt 2022, поступят в продажу в Европе в ближайшее время, и со следующего года появятся и на полках магазинов в Украине.