Новый мотор и богатое оснащение: Chevrolet представил обновленный пикап Silverado HD

В минувшем году компания Chevrolet представил обновленный пикап Silverado 1500, а теперь она показала рестайлинговый Silverado HD.

Новинка кардинально отличается от предшественника. У нее новый фонари с С-образными светодиодными дневными ходовыми огнями, более агрессивный передний бампер, модернизированная решетка радиатора и видоизмененные задние фонари. На капоте появился ковш с надписью «Chevrolet». Также пикап дополнили новыми буксировочными крюками.

Silverado HD предложат в шести оттенках для кузова: Sterling Grey, Dark Ash, Radiant Red, Auburn Metallic, Lakeshore Blue Metallic и Meteorite Metallic. Также будет доступна широкая гамма колесных дисков. Линейку модели дополнит новый вариант с приставкой ZR2 в названии и спецверсия Midnight Edition.

Много изменений произошло и в салоне модели. В его оснащение включили 12,3-дюймовую цифровую приборную панель, мультимедийную систему с 13,4-дюймовым экраном, модернизированную центральную консоль и слот для беспроводной зарядки смартфона. В топовом варианте High Country также будет доступна аудиосистема Bose с семью динамиками и сиденья Ares с подогревом и вентиляцией. В отделке использован прочный текстиль и высококлассная кожа.

В движение обновленный пикап приводит 6,6-литровый бензиновый двигатель V8 мощностью 401 л.с. и 628 Нм крутящего момента. Также доступна версия с модернизированным дизельным мотором Duramax на 470 л.с. и 1320 Нм. Оба агрегата сопряжены с 9-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач Allison.