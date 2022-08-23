Skoda засветила внешность новейшего электрокроссовера (фото)

Концепт электрокроссовера Skoda VISION 7S намерены представить 30 августа. Накануне дебюта, компания опубликовала очередные рендеры новинки, которые демонстрируют ее экстерьер.

Судя по ним, электрокар, выполненный в новом языке дизайна марки, выглядит довольно массивно. У него широкий капот, Т-образные фары и фирменная заглушка на месте решетки радиатора. Передний бампер с семью вертикальными прорезями воздухозаборника (на среднем из них видна оранжевая вставка) выглядит довольно агрессивно.

Задний бампер в точности повторяет передний. Аналогично фарам выглядят и задние фонари. Также стоит отметить наличие массивного спойлера, скрытых дверных ручек и камер заднего вида, которые пришли на смену традиционным зеркалам. Нижняя часть привлекает внимание алюминиевой защитой. Завершают образ крупные колеса с аэродинамическим дизайном.

«‎Новый язык дизайна Skoda олицетворяет известные ценности чешского бренда, такие как прочность, функциональность и подлинность, и отличается просторным салоном, крепкими экологически чистыми материалами и аэродинамическим кузовом», – заявили в пресс-службе компании.