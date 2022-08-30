Пряма трансляція світової прем'єри Skoda Vision 7S

Сьогодні (30 серпня 2022 року) у Млада Болеслав відбувається велика презентація Skoda Explore More.

Абсолютно очевидно, що автомобільна індустрія проходить злам та переходить до нових принципів та стандартів як інженерії, так і загального підходу. Щоб позначити напрями розвитку та конкретні кроки, Skoda влаштувала івент «NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030», де вдалось побувати і autocentre.ua. На ньому озвучено кілька ключових аспектів розвитку бренду, показано оновлений логотип та айдентику марки, а також вперше продемонстровано концепт Skoda Vision 7S, який втілює стилістику майбутніх моделей марки.

Уже абсолютно очевидно що майбутні моделі мають бути електричними. Прогнозується, що до 2030 року частка «електричного» продажу європейських автомобілів бренду Skoda зросте до понад 70%. Щоб підтримати це, чеський автовиробник інвестує 5,6 мільярда євро в електромобільність і 700 мільйонів євро в цифровізацію протягом наступних п’яти років.

Клаус Зеллмер

Генеральний директор ŠKODA AUTO

«Сьогодні особливий день в історії ŠKODA AUTO: ми відкриваємо новий стиль бренду, зокрема й новий логотип. Ми значно пришвидшуємо нашу електричну кампанію і вже до 2026 року випустимо три нові повністю електричні моделі, а в планах — ще більше. Це забезпечить нам ще сильнішу позицію на десятиліття трансформації».

Лого змінилося

Нинішня зміна стилістики стала найвідчутнішою за останні 30 років історії марки, відтоді як Skoda отримала сильний поштовх у розвитку з переходом до складу концерну Volkswagen. Як зазначають у Skoda, оновлення стилю та лого — це кроки, щоб надати бренду Skoda більше унікальності та дати йому змогу сильніше відрізнятись від решти марок концерну Volkswagen.

Змінився логотип Skoda. В ньому більше не використовується скульптурна 3D-графіка. Логотип та напис Skoda зробили лаконічнішими та двовимірними. За словами чехів, це частина цифровізації суспільства. Простіший двовимірний графічний знак краще та легше сприймається в цифрових носіях, зокрема в мобільних пристроях. Під час створення лого цей дизайн було обрано з понад 165 варіантів шляхом опитування 2200 людей.

Цікаво, що Skoda планує в майбутньому ширше використовувати словесний знак, ніж графічний логотип с крилатою стрілою. Нова фірмова ідентичність Skoda спочатку буде представлена в інформаційних і комунікаційних матеріалах, а потім впроваджена в майбутніх моделях.

В новому фірмовому стилі Skoda будуть використані два нові кольори. Це смарагдовий та зелений електрик, які люди сприймають та асоціюють з екологічністю та природністю. Ці кольори спершу з’являться в маркетингових матеріалах, а з 2024 року — і в нових моделях. Крім того під нову стилістику адаптують і дилерські центри Skoda.

Новий стиль авто та моделі

Новий фірмовий дизайн автомобілів Skoda базуватиметься на таких елементах, як чіткі витончені лінії, які підкреслюють простоту та цінність нових моделей Skoda. Характерні елементи нової мови дизайну охоплюють нову передню частину з так званим обличчям Tech-Deck Face та екологічні матеріали в інтер’єрі.

Вочевидь саме такі елементи отримають нові електричні моделі. До 2026 року буде представлено та запущено у виробництво одразу три нові моделі на електричній тязі. Це мають бути:

компактна легкова модель

невеликий SUV

7-місний сімейний автомобіль.

Також новий дизайн буде застосовано в наступних поколіннях уже відомих та популярних моделей. Зокрема, стало відомо, що Skoda представить у другій половині 2023 року нові покоління Superb та Kodiaq. А в 2024 році з’явиться оновлена Skoda Octavia.

Екологічність виробництва

Skoda дбає про те, щоб зробити чистими не тільки свої автомобілі, а й їхнє виробництво. Так завод намагається використовувати більше електроенергії з відновлюваних джерел, на заводі для перевезень використовують електричні вантажівки. З 2030 року заводи Skoda мають виробляти автомобілі з нульовими викидами.

Skoda Vision 7S

Втіленням того, який вигляд матимуть нові Skoda, став концепт Vision 7S, прем’єра якого відбулась під час івенту. Машина виразна, з великими 22-дюймовими колесами, прямокутними арками коліс та вентиляційними прорізами в бамперах. Цікаво, що самі бампери та накладки колісних арок виготовлені з перероблених шин.

Новинка створена на універсальній платформі Volkswagen Group — Modular Electrification Kit (MEB). Рушійною силою моделі є батарея на 89 кВт*годин. Концептуальний Vision 7S має заявлений запас ходу у 600 км (WLTP), тоді як у сучасних моделі Skoda Enyaq з батареєю на 62 кВт*год запас ходу становить 400 км.

Ще одна особливість Vision 7S — здатність швидко заряджатись. Це робить експлуатацію нового покоління електромобілів Skoda значно практичнішою. Для прикладу концепт Vision 7S має можливість заряджатися потужністю у 200 кВт! Для порівняння популярні сучасні моделі масмаркету, наприклад Nissan Leaf, можуть «переварювати» до 50 кВт зарядки на годину.

Докладніше про концепт читайте в нашій публікації.