Alfa Romeo расширится на массовый сегмент

К 2023 году итальянская марка планирует увеличить производство в два раза

Alfa Romeo планирует к концу 2023 года удвоить свое производство за счет расширения на «более массовые» сегменты. Об этом сказал глава британского подразделения итальянской марки Дэмиен Далли.

Первый шаг в этом направлении — компактный кроссовер Alfa Romeo Tonale, первый подключаемый гибрид марки. Он выйдет на рынок в сентябре 2022 года. В дальнейшем компания намерена ежегодно, до 2023 года выпускать новую модель. В частности, в 2024 году появится полностью электрический компактный кроссовер под названием Brennero. К 2027 году Alfa Romeo полностью откажется от двигателей внутреннего сгорания.

По словам Далли, это станет только частью мер, направленных на освоение новой «семейной» аудитории. Также в поле зрения компании попали женщины, тогда как в настоящее время основными покупателями Alfa Romeo являются мужчины среднего возраста. С этой целью компания уже ввела пятилетнюю гарантию на свои автомобили.

Кроме того, рассматривается возможность создания «более доступной» версии Tonale с гибридной силовой установкой мощностью 158 л.с. Напомним, что представленный в феврале этого года кроссовер комплектовался силовой установкой, состоящей из 1,3-литрового двигателя MultiAir, заднего электромотора мощностью 122 л.с. и батареи емкостью 15,5 кВтч. Суммарная мощность агрегатов — 275 л.с. Коробка — шести диапазонная автоматическая. С места до 100 км/ч плагин-гибрид ускоряется за 6,2 секунды. Запас хода на электротяге — 80 км.

Также Далли подчеркнул, что несмотря на растущую популярность кроссоверов, Alfa Romeo не планирует отказываться от таких седанов, как Guilia. Они останутся частью будущего компании. Не исключает топ-менеджер и возвращения к спортивным автомобилям. В будущем марка может выпустить новую двухместную Alfa Romeo и мелкосерийные модели стоимостью $598 400.