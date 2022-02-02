Goodyear разработал для автобусов сверхпрочные шины

Компания Goodyear выпустила для городских автобусов специальные шины URBANMAX MCA HL+. Используемая в них технология включает в себя новый состав протектора, новый дизайн и конструкцию, которая помогает снизить энергопотребление и уровень шума. Данная модель предназначена для транспорта с 8-тонной осевой нагрузкой, а потому подходит для современных электрических или гибридных автобусов. Модельный ряд URBANMAX MCA создан для круглогодичной эксплуатации и имеет маркировку 3PMSF.

URBANMAX MCA HL+ обладают повышенной прочностью, так как шины городских автобусов в процессе эксплуатации подвергаются повышенным нагрузкам – частые разгон-торможения, лежачие полицейские, контакт с бордюрами, маневрирование по извилистым улочкам.

Инновационный рисунок протектора новых шин Goodyear имеет оптимизированное расположение ребер, обеспечивающее равномерное распределение контактного давления, прочность плечевой зоны и снижение напряжения. Протектор с низким гистерезисом (сопротивлением качению) обеспечивает охлаждение при движении, уменьшая накопление тепла и улучшая сцепление на мокрой дороге. Ламели Flexomatic в центральных ребрах, поддерживаемые ламелями по краям блоков, улучшают эффективность торможения.

Технология Incorporated Interlaced Strip обеспечивает меньшую деформацию каркаса и создает равномерное распределение давления по площади. URBANMAX MCA HL + имеет усиленную боковую стенку, что защищает шину при ударах. Индикаторы износа указывают оставшуюся толщину защитного слоя и время, когда шина должна быть перевернута, что фактически дает ей второй срок службы.