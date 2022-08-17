ВСУ начали осваивать словенские БМП М-80А (видео)

Словения передала Украине 35 боевых машин пехоты М-80А еще в середине июня, и вот теперь на этих машинах бойцы ВСУ проходят обучение. На видео, опубликованном на страничке Ukraine Weapons Tracker, показаны практические стрельбы. Похожие на первый взгляд на известные БМП-2, словенские машины существенно отличаются от них.

Здесь применен иной формы бронекорпус, гусеничный движитель укорочен с шести до пяти опорных катков. На М-80А установлена и другая автоматическая пушка – калибра не 30-мм, а 20-мм, причем марки Hispano-Suiza. Двигатель здесь также «заморский» — лицензионный 315-cильный Daimler, изготовленный на местном предприятии FAMOS. А ранние образцы и вовсе комплектовались мотором Hispano-Suiza в 260 л.с.

Поэтому неудивительно, что для подготовки наших экипажей, равно как и накопления боеприпасов и необходимого количества запчастей к этим БМП, требуется определенное время. Будем надеется, что совсем скоро М-80А наконец-то отправятся на фронт бить рашистов.