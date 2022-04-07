Эксперты рассказали о ситуации на топливном рынке Украины

Ситуация на топливном рынке Украине очень нестабильна. Дело в том, что российские оккупанты продолжают обстреливать украинские нефтебазы, тем самым лишая страну запасов горючего. К тому же, несколько дней назад они нанесли непоправимый урон нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге, в результате чего он приостановил свою деятельность.

Таким образом рашисты пытаются не только оставить без горючего нашу армию, а и сорвать посевную. Однако правительство страны делает все возможное чтобы им это не удалось. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, уже налажены каналы поставок бензина и дизеля из Европы. Ввоз горючего осуществляется как по железной дороге, так и бензовозами. Также в скором времени на украинских заправках появится американский дизель (впервые в истории нашей страны).

Для того, чтобы стоимость на европейское и американское горючее не была заоблачной, правительство страны отменило акциз и снизило НДС с 20-ти до 7%. Также был усилен контроль за ценообразованием. Увы, небольшие компании вынуждены были закрыться, так как им пришлось работать себе в убыток.

Чтобы эта тенденция не продолжилась и дальше, ведущие эксперты в отрасли просят отменить государственное регулирование цен (хотя бы на период посевной). Это необходимо для того, чтобы выгодно импортировать горючее. Но правительство пока не готово на такой шаг, так как уверенно в резком скачке цен на АЗС.