Крупные сети АЗС установили лимиты на продажу топлива

Сети заправок ОККО и WOG, которые являются самыми крупными в Украине, ограничили продажу топлива населению.

Теперь в один автомобиль будут заливать не более 10 литров и только при наличии карты лояльности или приложения. Если карточки нет, то заправить можно будет только 5 л.

«‎Наши гости, имеющие карту Fishka, могут заправляться горючим PULLS 95 и PULLS Diesel – от 10 л в одно авто. Гости, не имеющие карты, могут заправить 5 л в одно авто. Обращаем ваше внимание, что лимит устанавливается на одну заправку. Следующую заправку можно провести в течение суток, но не раньше чем через 2 часа», – заявили в ОККО.

В компании подчеркнули, что бензин А-95 и дизтопливо не отпускается частным лицам, так как оно зарезервировано для ВСУ и представителей критической инфраструктуры. При этом на автомобильный газ ограничений нет.

В сети WOG отметили, что контроль за соблюдением установленных правил будет вестись автоматически системой PRIDE. Заправиться можно будет только один раз в сутки.