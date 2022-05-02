Новости Пошли следом за кораблем: ВСУ уничтожили два катера оккупантов (видео)

Сегодня, 2 мая, у острова Змеиный в Черном море украинские защитники уничтожили два российских патрульно-десантных катера типа «Раптор».

Как сообщил Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный, удар по катерам орков нанесли с беспилотника Bayraktar TB2. Момент уничтожения российской техники показали на видео.

На кадрах видно, что после попадания управляемых боеприпасов на высокоскоростных катерах произошли взрывы и начался пожар.

Отметим, что главной задачей катеров «Раптор» является патрулирование прибрежных акваторий и акваторий военно-морских баз, а также доставки и эвакуация морской пехоты. На службе РФ находится 17 таких катеров.