В Украину могут разрешить ввоз транспорта стандартов Евро-3 и Евро-4

За время войны в Украине уничтожено огромное количество транспортных средств. Помимо легковых автомобилей от рук оккупантов пострадали грузовики, автобусы и прочая техника, предназначенная для коммерческого использования.

Для того, чтобы помочь закрыть потребность в таких машинах, нардепы зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №7360. Он позволяет ввозить в страну коммерческую технику экологических стандартов Евро-3 и Евро-4. Воспользоваться им смогут только юридические лица.

Нововведение будет действовать в период военного положения, а также в течение 12 месяцев после его отмены (но не позднее 31 декабря 2023 года). Перепродать такие автомобили будет нельзя на протяжении трех лет после ввоза.