Владельцы iPhone худшие водители: исследование

Пользователи гаджетов на Android реже нарушают правила дорожного движения

У пользователей Android появился ее один повод похвастаться. Компания Jerry, предлагающая сравнение автомобильных страховок, назвала их лучшими водителями, чем пользователи iPhone. Такой вывод был сделан на основе анализа манеры вождения 20 тысяч американских водителей, проехавших 13 миллионов километров.

Эти данные были разбиты на шесть категорий: общее безопасное вождение, отвлеченное вождение, скорость, повороты, ускорение и торможение. Во всех шести категориях лучшими были пользователи Android. Наибольшая разница между представителями двух групп отмечается в категории отвлечения внимания от вождения: пользователи Android набрали на шесть баллов больше, чем их коллеги с iPhone.

Интересно, что в обеих группах лучшие баллы получили «состоящие в браке пожилые люди, живущие на Среднем Западе, имеющие дом, степень бакалавра или более высокую и более высокий кредитный рейтинг в целом». Но в каждой отдельной категории и демографической группе пользователи Android оказались лучше, чем владельцы iPhone. В частности, одинокие водители с Android превзошли женатых пользователей iPhone. А люди без высшего образования с Android имели лучший результат, чем пользователи Apple с научной степенью. То же касается владельцев домов и более высокого кредитного рейтинга.

Ранее проведенные исследования показали, что пользователи Android, как правило более добросовестные и менее склонны нарушать правила дорожного движения. Тогда как владельцы iPhone эмоциональны. Это может быть причиной «непоследовательного и непредсказуемого поведения», в том числе и за рулем.