Suzuki готовит новое поколение Grand Vitara – что известно о модели

В модельную линейку компании Suzuki вновь вернется Grand Vitara, но в формате компактного кроссовера. Новинку намерены представить 20 июля, а пока производитель показал ее на затемненном тизере.

Увы, ролик малоинформативный и демонстрирует только заднюю оптику автомобиля и его название. При этом компания не поскупилась на информацию относительно возрожденной модели. Известно, что новая Grand Vitara разрабатывалась совместно с Toyota и будет унифицирована с Urban Cruiser Hyryder.

Также в Suzuki рассказали, что автомобиль будет предлагаться с двумя силовыми установками: 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 103 л.с., который дополнят 48-вольтовым стартер-генератором, или 1,5-литровым мотором TNGA, работающим в паре с электромотором. Привод – передний или полный, а коробка передач – «‎автомат»‎ или «механика».

В компании новинку позиционируют, как конкурента ‎Hyundai Creta. Изначально Grand Vitara будет доступна на рынке Индии, а затем Suzuki планирует предлагать авто и в других странах. Несмотря на то, что мировая премьера состоится только на следующей неделе, на кроссовер уже открыли предзаказ. Желающим нужно оформить заявку и внести депозит в размере 11 000 рупий (138 долларов).