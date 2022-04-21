Цены на автогаз в Украине установили новый рекорд

Если ситуация с бензином и дизельным топливом в Украине относительно стабильна, то автомобильный газ дорожает практически ежедневно. Стоимость этого вида горючего в рознице уже перешагнула отметку в 30 грн за литр и в скором времени может достигнуть уровня бензинов.

По данным enkorr, на прошлой неделе на торгах «Укргаздобычи» цена на сжиженный газ достигла 57 000 гривен за тонну. Также свой отпечаток на стоимость автогаза накладывает дефицит других видов топлива. В результате, сеть KLO продает данный продукт по 30,49 грн/л, а ОККО и WOG – 29,50 и 29,98 грн за литр соответственно.

По мнению директора Консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна, для стабилизации ситуации на топливной рынке Украины необходимо временно отказаться от государственного регулирования цен на АЗС. Это станет дополнительным рычагом в стимулировании импорта горючего через западную границу.

«Мелкие и средние региональные сети вынуждены останавливаться, что приводит к быстрому разорению станций национальных операторов, которые тоже не имеют запасов горючего и вынуждены вводить дополнительные ограничения. Обычное сейчас явление, когда за кэш горючего нет, только для силовиков, муниципалитета, корпоративных клиентов (последним тоже начали вводить лимиты)», — отметил он.