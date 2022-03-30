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Южный мост открыли для общественного транспорта
Сегодня, 30 марта возобновилось движение общественного транспорта по Южному мосту. Как сообщила КГГА в Facebook, автобусы курсируют по двум маршрутам:
- №22 от улицы Медовой до улицы Тростянецкой;
- №91 от улицы Анны Ахматовой до станции метро «Голосеевская».
Автомобильное сообщение между левым и правым берегом осуществляется по Северном и Дарницком мостах. Водителей просят пропускать автомобили скорой помощи и транспорт с гуманитарной помощью.