Южный мост открыли для общественного транспорта

Автобусы курсируют по двум маршрутам

Сегодня, 30 марта возобновилось движение общественного транспорта по Южному мосту. Как сообщила КГГА в Facebook, автобусы курсируют по двум маршрутам:

№22 от улицы Медовой до улицы Тростянецкой;

№91 от улицы Анны Ахматовой до станции метро «Голосеевская».

Автомобильное сообщение между левым и правым берегом осуществляется по Северном и Дарницком мостах. Водителей просят пропускать автомобили скорой помощи и транспорт с гуманитарной помощью.