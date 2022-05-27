В Одесской области перекрыли трассу государственного значения

Сегодня, 27 мая 2022 года, в Одесской области вблизи поселка Великодолинское полностью закрыли движение по трассе Н-33 Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши. Этот запрет распространяется на все виды транспорта.

Перекрытие участка дороги связано с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде. Ограничение будет действовать с 08:00 до 17:00 текущего дня. Просим водителей учитывать эту информацию и использовать альтернативный маршрут.