В Минэкономики рассказали, когда исчезнут очереди на АЗС

Ситуация на топливном рынке Украине по-прежнему сложная. Несмотря на то, что импорт горючего в страну увеличивается, дефицит полностью покрыть не удалось. Из-за этого на АЗС сохраняются очереди, в которых автомобилисты вынуждены простаивать по несколько часов.

Как сообщила в рамках телемарафона первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, в июне в страну намерены ввезти около 600 тонн бензина и дизеля. Это почти вдвое больше, чем в предыдущем месяце. Конечно это не поможет полностью закрыть потребность в топливе, но ситуация на заправочных станциях однозначно улучшиться.

«Мы в марте импортировали 60 тысяч тонн, в апреле – уже 191 тысячу тонн, а в мае – 380 тысяч тонн. Думаю, что в июне будет 600 тысяч тонн», – рассказала Свириденко.

Также она отметила, что дефицит топлива закончится тогда, когда операторы сетей смогут сформировать его запасы на 12-14 дней. В настоящее время они обеспечены только на 7-8 дней. Этих объемов конечно не хватает чтобы полностью удовлетворить спрос.

«До войны запасов топлива на АЗС было на 15-16 суток. Когда мы сможем добиться хотя бы такого объема, можно будет утверждать, что очереди исчезнут. Сейчас мы не можем констатировать, что бензина и дизеля нет. Он есть, но этого не достаточно », – объяснила министр.