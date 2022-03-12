В Украине намерены отменить акциз и НДС на топливо

Ситуация на топливном рынке Украины очень нестабильна. Для того, чтобы избежать дефицита и сдержать рост цен на горючее, Кабинет Министров принял несколько важных решений.

По словам вице-премьер-министра экономики Юлии Свириденко, разработан новый законопроект, который предусматривает отмену акциза и снижение ставки НДС с 20 до 7%. Также изменена стоимость, по которой считается максимальная стоимость бензина и дизеля.

«В новой формуле увеличена цена логистики и доплата к котировкам в Северо-Западной Европе (NWE). Это позволит сетям АЗС включать в расчет дополнительные расходы, возникшие после переориентации поставок из Беларуси и России на Польшу, Румынию, Венгрию. Увеличение формулы дает экономический стимул сетям завозить больше топлива»,- говорится в сообщении.

Рост цен, который был бы неизбежен после поднятия данных показателей, купируется за счет упразднения налогов. Размер наценки, установленный для сетей АЗС, останется прежним (4,55 грн на литр бензина и 5 грн на литр дизеля). Документ уже передали на рассмотрение в Верховную Раду. Голосование состоится в ближайшее время.