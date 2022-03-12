Bayraktar TB2 уничтожил комплекс РЭБ и РСЗО "Ураган" противника

Ударные беспилотники Bayraktar TB2 помогают Вооруженным силам Украины одерживать новые победы над российскими оккупантами. В Киевской области один из таких летательных аппаратов ликвидировал комплекс радиоэлектронной борьбы.

Можно предположить, что это РЭБ 1Л222 «Автобаза», находящаяся на вооружении армии рф. Она осуществляет пассивный поиск излучаемых целей, в том числе импульсных радаров самолетов, радаров управления оружием и обеспечения полетов на малых высотах. Данный комплекс состоит из аппаратной машины на шасси «Урал-43203» (6х6) и передвижной электростанции на базе «Камаз-4310» (6х6). Как видно из видео, опубликованного на страничке Главнокомандующего ВСУ, Bayraktar TB2 попал как раз в аппаратную.

А вчера еще один наш беспилотник, также на Киевском направлении, уничтожил командный пункт управления противника, который, по всей видимости, также был установлен на уральском шасси.

И вот совсем свежая информация, пришедшая из официальных источников сегодня днем, 12 марта. Bayraktar TB2 ликвидировал вражескую систему залпового огня «Ураган», а это – десятки спасенных жизней наших военных и мирных жителей. Слава Украине!