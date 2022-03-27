Российские банки перестали выдавать автокредиты

Возможность приобрести машину в кредит у россиян появится нескоро

Россияне лишились возможности покупать автомобили в кредит. Одна из причин — резкое повышение цен на автомобили и комплектующие к ним на фоне экономических санкций и остановки локального производства целым рядом компаний.

Кроме того, в условиях повышения кредитных ставок банки начали сомневаться в платежеспособности потенциальных заемщиков. По данным аналитиков, с 1 по 15 марта количество одобренных банками кредитов составило всего 10%. Для сравнения, даже во время жестких карантинных ограничений в апреле 2020 года российские банки согласовывали 26% заявок.

Да и сами россияне стали реже обращаться за автокредитами. Особенно резко это стало заметно в середине марта. Покупательская способность россиян упала и чаша весов, по всей вероятности, качнулась в сторону холодильника.

По мнению экспертов, предпосылок для восстановления российского авторынка в ближайшее время нет. Дальше ситуация будет только ухудшаться.