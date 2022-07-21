В Украине прогнозируют резкий скачек цен на топливо – в чем причина

Сегодня, 21 июля, Национальный банк Украины изменил официальный кус доллара, подняв его с 29,29 до 36,56 грн/дол. То есть прирост составил почти 25%. Так как у нас топливо все импортное, то рост стоимости не заставит себя ждать.

По словам директора консалтинговой компании А-95 Сергея Куюн, такое повышение курса приведет к росту себестоимости бензина и дизеля при существующих котировках минимум на 10 грн/л, а газа – на 5 грн/л. Но эти цифры касаются импортеров, а вот на стелах АЗС в ближайшее время цифры останутся прежними. Дело в том, что заправочные станции успели сделать хорошие запасы горючего, поэтому смогут некоторое время держать нынешний уровень цен.

«‎К сожалению, об ожидаемом понижении цен придется забыть. Фактически валютная корректировка съест сверхмаржу трейдеров. И, похоже, не только. Будет ли рост? Не факт. Например, сжиженный газ может стабилизироваться на текущих отметках (30 грн/л). По дизтопливу удержать потолок в 58 грн/л будет тяжело, но 60-62 грн/л выглядит реалистично (сейчас средняя 55 грн/л). Бензин в пределах 52 грн/л не удержится. Диапазон 55-57 грн/л более вероятен», – заявил Куюн.

Также он отметил, что профильным органам главное правильно разобрать параметры ценообразования и тогда топливный рынок сможет вернуться в параметры госрегулирования. К тому же это позволит избежать рецидивов дефицита. По его словам, рынок готов работать на меньших заработках, но важно не перегнуть палку.