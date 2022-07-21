В Украине прогнозируют резкий скачек цен на топливо – в чем причина
Сегодня, 21 июля, Национальный банк Украины изменил официальный кус доллара, подняв его с 29,29 до 36,56 грн/дол. То есть прирост составил почти 25%. Так как у нас топливо все импортное, то рост стоимости не заставит себя ждать.
По словам директора консалтинговой компании А-95 Сергея Куюн, такое повышение курса приведет к росту себестоимости бензина и дизеля при существующих котировках минимум на 10 грн/л, а газа – на 5 грн/л. Но эти цифры касаются импортеров, а вот на стелах АЗС в ближайшее время цифры останутся прежними. Дело в том, что заправочные станции успели сделать хорошие запасы горючего, поэтому смогут некоторое время держать нынешний уровень цен.
«К сожалению, об ожидаемом понижении цен придется забыть. Фактически валютная корректировка съест сверхмаржу трейдеров. И, похоже, не только. Будет ли рост? Не факт. Например, сжиженный газ может стабилизироваться на текущих отметках (30 грн/л). По дизтопливу удержать потолок в 58 грн/л будет тяжело, но 60-62 грн/л выглядит реалистично (сейчас средняя 55 грн/л). Бензин в пределах 52 грн/л не удержится. Диапазон 55-57 грн/л более вероятен», – заявил Куюн.
Также он отметил, что профильным органам главное правильно разобрать параметры ценообразования и тогда топливный рынок сможет вернуться в параметры госрегулирования. К тому же это позволит избежать рецидивов дефицита. По его словам, рынок готов работать на меньших заработках, но важно не перегнуть палку.