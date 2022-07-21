Програма «Вік має значення» для автомобілів 5+ повертається

Компанія Renault в Україні відновлює програму лояльності «Вік має значення» для клієнтів-власників автомобілів Renault чи Dacia старше 5-ти років*, яка діє в офіційній дилерській мережі Renault.

Головні переваги програми:

знижка до 20%**на оригінальні запасні частини Renault, включаючи запчастини кузова із переліку наведеного нижче.

знижка до 20%**на роботи, включаючи малярно-рихтувальні роботи запчастин кузова із переліку наведеного нижче.

Запчастини кузова автомобіля, включно з малярно-рихтувальними роботами для них, для яких діють знижки за умовами програми:

фари;

задні ліхтарі;

бампери передні;

капоти;

бампери задні;

крила передні;

скло лобове;

кришки багажника;

дзеркала заднього огляду.

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* під автомобілем старше 5 років, мається на увазі автомобіль починаючи із шостого року експлуатації ( з моменту першого продажу нового автомобіля). Наприклад, новий автомобіль було придбано в грудні 2016 року, протягом 2017-2021 рр. автомобілю виповнилось п’ять повних років, тому із 2022 року він може приймати участь в програмі.

** Під вигодою/знижкою мається на увазі зниження звичайної рекомендованої роздрібної ціни. Розмір знижки є рекомендованим. Звичайні рекомендовані роздрібні ціни на запасні частини можна дізнатись на сайті www.parts.renault.ua. Остаточні роздрібні ціни з урахуванням знижки встановлюються дилерами самостійно, за інформацією необхідно звернутись до обраного дилера мережі Renault. Знижки за Програмою не поширюються на запчастини марки Motrio, марки Value+, на аксесуари, газобалонне обладнання, шини, комплекти коліс в зборі, моторні та трансмісійні оливи, кузовні запчастини (окрім тих, що наведені вище) та роботи із встановлення цих запчастин.

Знижки дійсні тільки за умови придбання та встановлення запасних частин в офіційних сервісних центрах Renault.

Знижки за Програмою не додаються і не підсумовуються до знижок за іншими сервісними акціями, що проводяться в офіційній дилерській мережі Renault.

Пропозиція діє з 01.07.2022 – 31.12.2022р.р. виключно в офіційній дилерській мережі Renault на підконтрольній українським органам державної влади території України (крім тимчасово окупованих територій).

Обслуговування на офіційному сервісі Renault – не тільки якісне, а ще й вигідне!