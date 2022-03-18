В Украине существенно снизились цены на топливо

С сегодняшнего дня, 18 марта 2022 года, в Украине подешевеет топливо. Это стало возможно благодаря тому, что Верховной Радой был одобрен правительственный законопроект от отмене акциза на горючее и снижении ставки НДС с 20 до 7%.

По данным Министерства экономики, стоимость бензина снизится на 7 гривен – с 43,52 до 35,76 грн. за литр. Дизель подешевеет на 5 гривен (с 44,90 до 39,96 грн. за литр). Ведомство уверенно, что такие действия помогут аккумулировать достаточно ресурсов для проведения посевной кампании и перевозки критически необходимых грузов, в том числе продуктов питания.

«Доступное горючее позволит активировать ряд экономических процессов, которые приблизят Украину к победе», – говорится в сообщении на сайте ведомства.