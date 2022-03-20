В Украину прибыла первая партия топлива из Европы

Ситуация на топливном рынке Украины начала стабилизироваться. Этому способствовало ряд решений, принятых Верховной Радой и Правительством страны. В частности, был упразднен акциз, снижена ставка НДС с 20 до 7% и введена новая ценовая формула.

Также поставки топлива теперь выдуться не из Белоруссии и России, а из Европы. По словам премьер министра Украины Дениса Шмыгаля, в страну уже прибыла первая партия горючего. Она пока небольшая и составляет 1000 тоннам, но дальше объемы будут расти. Следом за насыщением рынка ожидается снижение цен. На сегодняшний день стоимость бензина опустилась в среднем на 5 гривен, а дизеля – на 10 грн.

«Рынок горючего сейчас переживает сильную трансформацию, ведь теперь весь импорт идет из Европы. По новым правилам уже заехали первые 1000 тонн горючего. Дальше последуют большие объемы. Цены стабилизируются вместе со стабилизацией поставок и насыщением рынка. Работаем дальше ради нашей победы!», – заявил чиновник.