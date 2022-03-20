В Днепре закупают пикапы для ТРО – нужна помощь украинцев

Украина продолжает давать достойный отпор российским оккупантам, которые вторглись в нашу страну 24 февраля этого года. Днепропетровская область пока находится в стороне от активных боевых действий, но также готова оказать сопротивление врагу.

Руководитель центра терробороны Днепра Геннадий Корбан обратился к украинцам с просьбой помочь найти пикапы Toyota и грузовики MAN, IVECO. Эти транспортные средства нужны нашим защитникам и помогут приблизить победу.

«Срочно! Нужны Тойоты, любые пикапы и грузовики бортовые! Много грузовиков Ман, Ивеко и много Тойот! Это обеспечит нашу победу! Нам нужна война Тойот! Деньги есть!», – написал он на своей странице в Facebook.

Также глава ТРО Днепра оставил контакты для связи: