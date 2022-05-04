В ВР пообещали решить проблему с топливом через несколько дней

С минувшей недели по всей территории Украины наблюдается жесткий дефицит топлива. Ведущие АЗС ограничили продажу горючего, а многие заправки и вовсе закрылись. Однако в Верховной Раде обещают, что в ближайшие дни ситуация стабилизируется.

Первый вицеспикер ВР Александр Корниенко заявил, что бензин и дизель на заправках появятся, но вот цены будут другие. Он отметил, что принято ряд решений, которые помогут справиться с дефицитом. Других деталей чиновник не озвучил, впрочем как и то, в какую сторону сдвинется стоимость топлива (хотя это и очевидно).