Где в Украине можно увидеть самый необычный памятник паровозу

Этот памятник паровозу расположен в Шепетовке, Хмельницкой области. В отличие от других подобных монументов», многотонный паровоз покоится не на рельсах, а на высоченном пьедестале – спаренных многометровых трубах. Его возвели еще в 1984 году в честь 80-летия писателя Николая Островского, непосредственно около его музея.

По технике известно, что это танк-паровоз 9П-601, выпущенный в Мытищах еще в 1949 году. «Танками» называли маневровые паровозы, которые не имели специального прицепного вагона с углем и водой. Их запасы хранились в специальных «танках» (баках) непосредственно на локомотиве, что было вполне достаточно для езды на небольшие расстояния. Отметим, что еще один маневровый танк-паровоз типа 9П стоит в виде памятника в Киеве, на территории КПИ.