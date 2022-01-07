Из Киева в Буковель запустили "лыжный" автобус

Отныне добраться из столицы на популярный лыжный курорт Буковель, а также обратно можно на комфортабельном автобусе Ski bus. Новый сервис запустил Uklon, который привлек для этой цели известного автобусного оператора Gunsel. Рейсы будут выполняться только раз в неделю: из Киева в Буковель по вторникам, а обратно – по воскресеньям. Время отправления из Киева 21-30, а прибытие в конечный пункт назначения – 11-20 следующего дня. Обратный маршрут: отправление – 21-20, а прибытие домой – 11-30. Стоимость билета в одну сторону составляет 750 грн.

Рейсы осуществляются на комфортабельном автобусе Mercedes-Benz Travego, рассчитанном на перевозку 46 человек. Партнерами нового сервиса также выступили ряд известных производителей чипсов и различных напитков, так что скучать в дороге пассажирам не придется. Само самой разумеется, что салон лайнеров оборудован Wi-Fi, телевизорами и розетками для подзарядки гаджетов.