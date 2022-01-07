Rolls-Royce, Bentley и Lamborghini: на фото показали стоянку с ржавеющими роскошными автомобилями

Машины находятся здесь больше 10 лет

Зачастую, стоянки с брошенными автомобилями находят на окраинах городов, но бывают и исключения. Так, в Китае несколько десятков машин бросили ржаветь под мостом в центре Пекина.

Причем речь идет не о стандартных автомобилях, а о моделях премиум-класса. На опубликованных фото видны несколько машин Rolls-Royce, Bentley и Range Rover. Также есть ярко-красный Maserati Coupe и золотистый Lamborghini Gallardo Spider.

По данным издания Carakoom, автомобили простояли под этой эстакадой не менее 10 лет. Большинство из них потеряло былой лоск и выглядит удручающе. Машины не просто покрыты толстым слоем пыли и грязи, а уже начали ржаветь.

Причины, по которым столь дорогие автомобили оказались без присмотра под открытым небом, неизвестны. Вероятно, они были конфискованы властями у владельцев за неуплату налогов. Даже если представленным моделям найдут новых хозяев, то вернуть им первоначальный вид будет не только хлопотно, а и дорого.