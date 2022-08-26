Mercedes-Benz презентует кемпер-модуль Marco Polo для компактвэна T-Class

На крупнейшем международном салоне кемперов Caravan Salon 2022, который пройдет в Дюссельдорфе с 27 августа по 4 сентября, Mercedes-Benz покажет новинку. Это компактвэн T-Class, оснащенный быстросъемным модулем Marco Polo.

Стандартное оснащение включает раскладную двуспальную кровать 2,0х1,5 м, а также подвесные карманы на задние боковые окна. За доплату устанавливается и кухонный гарнитур в виде системы выдвижных ящиков. Здесь имеются и умывальник с баком для воды на 12 л, и 15-литровый холодильник, и газовая плита, а также отсеки для посуды, столовых приборов и продуктов.

В комплекте идут два раскладных стула, а также столик, который оснащается двумя видами ножек, что позволяет его устанавливать не только на улице, но и в салоне. Последнее решение применяется в данном классе впервые. Заказать кемпер-модули можно будет у официального дилера ближе к концу года, цены появятся чуть позже. А на 2023 год намечено появление уже полностью интегрированного миникемпера на базе T-Class.

Отметим, что 5-местный компактвэн Mercedes-Benz T-Class имеет длину 4498 мм, ширину 1859 мм и высоту 1811 мм. Объем багажного отсека при сложенных задних сиденьях достигает 2390 л. Скоро также появится и длиннобазная, 7-местная версия. Машина комплектуется дизельным или бензиновым 4-цилиндровыми двигателями, каждый в двух вариантах мощности. Стандартно устанавливается система Eco Start/Stop. Коробка передач – механическая, 6-ступенчатая, либо роботизированная, с двумя сцеплениями – DCT.

Заслуживает внимания высокий уровень безопасности. В стандартное оснащение входят 7 air bag, система помощи при торможении с функцией поперечного движения, активная система удержания на полосе движения, система предупреждения об усталости ATTENTION System и система помощи для устранения слепых зон.