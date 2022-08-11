На продажу выставлен кемпер космонавтов NASA

На днях в США выставили на продажу довольно любопытный кемпер. Модель Airstream Excella 1982 года выпуска отличается аэродинамическим кузовом, напоминающим фюзеляж самолета, тем боле что он здесь из клепанного алюминия. Дизайн позаимствован с легендарных жилых прицепов, которые фирма Airstream начала выпускать еще в 30-е гг.

Неудивительно, что именно этот дом на колесах и заказало NASA в рамках программы Space Shuttle. Оказывается, все космонавты, участвующие в высадке на Луну – на кораблях Apollo 11, 12 и 13, по возвращении домой в обязательном порядке должны были пройти карантин.

Всего для аэрокосмического агентства изготовили четыре таких кемпера. Они получили название Astrovan и сегодня бережно хранятся в различных музеях. Интересно, что в настоящее время американских астронавтов возит на стартовую площадку наследник эти красивых машин – модель Astrovan II.

Что же касается продаваемого нынче кемпера Airstream Excella, то это – стандартная серийная модель. В ней имеется спальня с двумя кроватями, кухонный блок с газовой плитой и холодильником, гостинная, а также душевая с туалетом. Электропитание обеспечивают аккумулятор и генератор мощностью 6,5 кВт.

Airstream Excella построен на агрегатах General Motors и оснащен 7,4-литровым двигателем V8, разгоняющим машину до 65 миль в час (104 км/ч). Уникальный по дизайну дом на колесах продается на аукционе Bonhams. Текущая его цена – 42 250 долларов. Торги продлятся до 15 августа включительно.