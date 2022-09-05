На Сaravan Salon 2022 презентовали MAN TGE с уникальной надстройкой

На крупнейшей в Европе выставке караванинга Caravan Salon 2022, которая прошла на днях в Дюссельдорфе, состоялся дебют кемпера премиального класса – Affinity M. В его основу легло шасси развозного автомобиля MAN TGE, оснащенного 2,0-литровым турбодизелем в 177 л. с. и автоматической 8-ступенчтой КП. Cнаряженная масса дома на колесах всего 3050 кг.

Кузов был существенно доработан польской компанией Affinity, являющимся дочерним предприятием шведского производителя кемперов – KABE AB. Задняя и боковая стенки были расширены, что дало возможность разместить в корме ванную комнату и французскую кровать. В передней части салона разместилась еще одна кровать, с запатентованной системой складывания, образующей ровную площадку длиной 178 см. Кемпер Affinity M рассчитан на четверых, и имеет три спальных места.

Отметим, что компания Affinity довольно молодая – она была образована в 2019 году, а свой первый дом на колесах представила в начале 2020 года. Новая модель – Affinity M является третьей по счету.