Посмотрите на дизайнерский Mercedes-Benz G-Class

Внедорожник нового поколения скрестили с раллийным Mitsubishi Pajero Evolution

Известный британский цифровой дизайнер Хызыл Салим представил свой новый проект —Mercedes-Benz G-Class с элементами раллийного Mitsubishi Pajero Evolution. Результат своей работы дизайнер называет «уморительно веселый и грубый концепт, который заставляет меня хихикать».

На первый взгляд перед нами Mitsubishi Pajero Evolution. Разглядеть в облике концепта новый Mercedes-Benz G-Class можно только очень постаравшись. У автомобиля на фото новые бамперы, капот с воздухозаборником, очень раздутые крылья и характерный спойлер на крыше. Фирменную круглую оптику заменили квадратной. Дополняют образ колесные диски в стилистике 90-х годов прошлого века «обутые» в широченные шины.

Mitsubishi Pajero — полноразмерный внедорожник, который выпускался в 1981-2021 годах. Версия Mitsubishi Pajero Evolution создавалась специально для участия в ралли-рейдах. С 1984 по 2007 год у него была дорожная версия, которая служила базой для омологации в 1997, 1998 и 1999 модельных годах. В период с 1985 по 2007 год на спортпрототипах Mitsubishi Pajero удалось одержать 12 побед в ралли-рейде «Дакар».