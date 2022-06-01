Легендарный Mercedes-Benz SK подвергся диковинному тюнингу

Такие седельные тягачи Mercedes-Benz SK, выпускавшиеся до 1998 года, еще можно встретить на отечественных дорогах. Конечно, международные перевозки они уже не выполняют, а вот на региональных маршрутах еще могут тряхнуть благородной стариной.

Что же касается таких машин за рубежом, то они сегодня нередко становятся объектами коллекционеров, которые стараются приукрасить свои детища всеми возможными способами. И тому пример тюнинговое ателье Special Interior Truck Upholstery из голландского города Дронтен.

Как видно из его названия, оно специализируется на доработке интерьера грузовиков. Только посмотрите, что его специалисты в итоге сделали из кабины тягача Mercedes-Benz SK. Что и говорить, такой роскоши позавидует любой американский дальнобойщик, разбалованный богато обставленными кабинами с огромными спальниками.

Кстати, об одном творении Special Interior Truck Upholstery мы уже рассказывали осенью 2021 года. Тогда тюнинговых дел мастера сотворили сногшибательный пятиосный автовоз на шасси Mercedes-Benz Arocs, предварительно удлинив его кабину.