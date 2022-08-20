Mansory представило самый быстрый Гелендваген (фото)

Ателье Mansory не устает удивлять невероятными проектами на базе культового внедорожника Mercedes-AMG G63. В этот раз специалисты доработали его как внешне, так и технически, поставив в одну линию с Lamborghini Aventador.

Автомобиль получил двухцветную окраску кузова. Впереди он выполнен в бирюзовом оттенке, который плавно переходит в черный. Графика выглядит невероятно экстравагантно. Однако не только расцветка делает модель уникальной. На внедорожник установили впечатляющий обвес из углеродного волокна. Он включает расширители колесных арок, новый капот, выдающийся задний спойлер и уникальные бамперы. Завершают образ эксклюзивные кованные колесные диски.

Салон внедорожника отделан яркой бирюзовой кожей, а в качестве дополнительных акцентов выступили глянцевые алюминиевые вставки, которые находятся на рулевом колесе, подрулевых лепестках, передней панели и центральной консоли. Под капотом этого G63 установлен модернизированный 4,0-литровый двигатель турбодвигатель V8, который выдает 585 л.с. мощности и 850 Нм крутящего момента. С места до «‎сотни» Гелендваген разгоняется за 3,5 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.