Презентовали фары, которые светят на 500 метров

На крупнейшем европейском форуме производителей запчастей для афтермаркета, оборудования для автосервиса и новейших технологий Automechanika Frankfurt 2022 было немало новинок, позволяющих сделать обычный автомобиль более удобным и эффективным.

На стенде одного из ведущих производителей в области технологий освещения – Philips был представлен целый ряд новинок, которые можно объединить одним словом – светодиоды. Новые технологии позволяют значительно улучшить эффективность освещения авто, а соответственно и их безопасность.

Среди разнообразной продукции, представленной на стенде Philips, были как инспекционные фонари, так и дополнительные фары для легковых авто и внедорожников. Последние могут быть самых разных форм и размеров. От круглых до прямоугольных. От компактных на 15 см до гигантов 57,3 см длиной. Такой монстр серии Ultinon Drive UD7050L может освещать дорогу более чем на 500 метров! Но ключевые на стенде были новые светодиодные лампы, которые устанавливаются в стандартные фары и являются эффективной заменой обычных галогенных ламп. Philips показал сразу три новых модели: Philips Ultinon Pro3022, Ultinon Pro5100 и флагманскую лампу Philips Ultinon Pro9100.



Philips Ultinon Pro3022

Представленные LED лампы обладают рядом преимуществ. Эффективность освещения выше, чем у обычных ламп накаливания. Лампа Philips Ultinon Pro3022 обеспечивает яркий, холодный, мощный свет с температурой 6000 Кельвинов. Однородный луч позволяет водителям видеть более четко, не ослепляя других участников дорожного движения, а высокая яркость дает равномерное освещение впереди авто. Благодаря точной оптической конструкции Philips Ultinon Pro3022 свет проецируется именно туда, куда нужно водителю на дороге.

В новинке используется двойная технология управления теплом для охлаждения лампы. Встроенный вентилятор обеспечивает активное охлаждение, а алюминиевый радиатор с большой площадью излучения дополнительно рассеивает тепло. Эффективная терморегуляция помогла обеспечить долгий жизненный цикл LED ламп, составляющий Ultinon Pro3022 до 2000 часов работы.

Philips Ultinon Pro5100

Следующей в градации модель Ultinon Pro5100. Ее освещение до 160% более эффективно по сравнению с галогенными лампами. Высокоточное расположение светодиодов обеспечивает свет именно там, где он нужен водителю на дороге, не ослепляя встречные автомобили. Ярко-белый свет с цветовой температурой 5800 K обеспечивает хорошую видимость ночью и позволяет водителям меньше уставать.

Для улучшенной тепловой эффективности в лампах Ultinon Pro5100 использована технология AirFlux+ – это мощная система охлаждения с высоким тепловым рассеянием на основе оптимизированных материалов и высокоэффективного покрытия. Она уводит тепло от критически важных светодиодов светильника. Повышенная термостойкость позволяет светодиодным лампам Philips Ultinon Pro5100 служить гораздо дольше – до 3000 часов.

Philips Ultinon Pro9100

На верхушке линейки новинок расположена модель Ultinon Pro9100. Оснащенные светодиодами Lumileds LUXEON Altilon TopContactLED, используемыми исключительно автопроизводителями, эти автомобильные лампы для фар предлагают повышенную производительность с увеличенной до 350% яркостью. Серия Philips Ultinon Pro9100 обладает такой же как у модели Pro5100 температурой света до 5800 K, что обеспечивает больше комфорта для глаз во время вождения в темное время. Еще одно преимущество моделей Ultinon 5100 и Ultinon Pro9100 – функция SafeBeam, которая формирует мощный луч света, но не создает бликов.

Важно и то, что суперкомпактная конструкция обеспечивает совместимость лампы с большинством автомобилей. А благодаря таким функциям, как система управления теплом AirFlux+, AirBoost и AirCool, Ultinon Pro9100 служат до 5000 часов. Эти лампы Philips дают гарантию от 2 лет, с возможностью расширенной гарантии до невероятных 5 лет.

В Украине новинки будут доступны уже с октября.