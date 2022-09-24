Stellantis Україна безкоштовно відремонтували понад 1000 авто державних та комунальних служб

Починаючи з 1 березня українське представництво концерну Stellantis запустило програму безкоштовного сервісного обслуговування і ремонту автомобілів, що належать державним та комунальним установам нашої країни. Протягом останніх півроку автомобілі брендів PEUGEOT, CITROËN, OPEL безкоштовно отримували комплексне технічне обслуговування та ремонтні роботи. І тепер ми готові з гордістю поділитися тим, що кількість автомобілів, які звернулися на сервіси брендів перетнула вагому позначку в 1 000 авто!

Зважаючи на вражаючий результат, ТОП-менеджмент Stellantis Україна та представники дилерської мережі готові розповісти про те, як саме була запущена дана програма, з чим зіткнулися на етапі реалізації та яких загальних результатів вдалося досягнути на шляху до 1 000 відремонтованих автомобілів, що належать державним та комунальним установам нашої країни.

Коли було прийнято рішення про запуск даної програми?

– Ідея створення даної програми з’явилася майже одразу після початку повномасштабного вторгнення на територію України. Ми замислилися над тим, як ми можемо допомогти країні у цей складний час, чим можемо бути корисними. Представництво Stellantis в Україні, маючи досвід допомоги в боротьбі з корона-кризою 2020-го року, запровадивши програму підтримки з обслуговування автомобілів швидкої допомоги, не думаючи, одразу вирішило його повторити та значно розширити, запустивши програму безкоштовного ремонту та обслуговування всіх авто державного та комунального транспорту наших брендів.

Яку ціль ставила перед собою компанія?

– Чесно кажучи, ми не ставили перед собою цілей, а думали, як допомогти Україні та українцям. Розуміючи, що дорогами нашої країни їздять тисячі автомобілів наших марок, які виконують критично важливі функції – пожежні, карети швидкої допомоги, поліцейські авто тощо, ми не могли залишати їх без підтримки. Адже від швидкості реагування даних структур залежать життя людей, а справний транспорт запорука успіху. Наша амбітна ціль – подбати про справність транспорту даних структур, аби вони завжди були готові до виконання власних обов’язків.

Як відреагували представники дилерських центрів на запуск програми?

– Я в котре запевнився, що представники та партнери Stellantis Україна не просто професіонали своєї справи, а й люди з гідністю, які пишаються тим, що мають змогу допомагати Україні та українцям. Тому з моменту запуску програми в березні, дилери з готовністю долучалися до роботи, і уже в перші дні в 12 регіонах України, де не велися активні бойові дії, запрацювали сервісні центри брендів PEUGEOT, CITROËN, OPEL.

Скільки наразі дилерських центрів доєдналося до програми і в яких регіонах?

– Наразі програма функціонує майже по всій Україні: 33 дилерських центри брендів PEUGEOT, CITROËN, OPEL відкриті в 17 регіонах країни та надають послуги безкоштовного ремонту та обслуговування державного та комунального транспорту. Деталі можна дізнатись на сайтах відповідних брендів.

В яких регіонах України активніше звертаються на сервіс по даній програмі?

– Звичайно найбільша кількість звернень на сервіси у містах-мільйонниках: першість у столиці, не відстає від Києва Дніпро, а за ним Львів та Одеса. Інші обласні центри, відповідно до своїх потреб, теж звертаються за сервісним обслуговуванням. Серед цього списку є багато і прифронтових міст, у яких співробітники проводять ремонти під звуки сирен. Це вкотре свідчить про те, що мужність наших людей безмежна.

Чи відповідають результати програми на зараз планам, які були на старті?

– Як я вже казав раніше, ми не ставили перед собою планів досягти якогось конкретного показника або числової відмітки. Проте, в березні, коли програма була запущена, ми і не могли уявити, що через півроку перетнемо відмітку у 1 000 відремонтованих автомобілів на загальну вартість робіт понад 15 мільйонів гривень. Але це не означає, що ми зупинимося, дилерські центри брендів PEUGEOT, CITROËN, OPEL і надалі будуть ремонтувати автомобілі, що належать до державної та комунальної власності.

Скільки ще часу буде триватиме дана програма?

– Програма по безкоштовному ремонту автомобілів, що належать до державної та комунальної власності триватиме доти, доки це буде потрібно. Наш бізнес і надалі працюватиме і надаватиме якісний продукт та сервіс.

Як зі сторони сервісних центрів запускалася дана програма?

– Першочерговою задачею було забезпечити безпечне функціонування дилерських центрів, тому робота сервісів була запущена тільки в регіонах де не велись активні бойові дії. Ми розуміли, що потрібно максимально оперативно прийняти рішення, яким чином ми можемо допомогти країні. Програма по безкоштовному ремонту автомобілів, які належать до державної та комунальної власності, це перш за все можливість швидко «поставити авто на колеса» та повернути його на службу. Зазвичай держструктурам доводиться бюджетувати витрати на ремонт та обслуговування автопарку, такий процес займає доволі багато часу, якого в поточній ситуації немає. А завдяки програмі від представництва Stellantis в Україні, ми оминаємо етапи погодження бюджету та ремонтуємо авто за власний рахунок. Все задля того, аби автомобілі швидше повернулися до виконання своїх завдань.

Скільки автомобілів звернулося на сервіси брендів Stellantis за час дії програми?

– Станом на зараз відремонтовано понад 1 000 автомобілів, що знаходяться у державній та комунальній власності. За перші півроку дії програми ми отримали більше 2000 запитів на виконання робіт. Тобто в середньому по 2 задачі різного ступеню складності, затрат по часу та ресурсам на кожне авто. Звичайно, всі роботи проводилися за рахунок ТОВ «Пежо Сітроен Україні», і вже зараз загальна вартість робіт по відновленню та ремонту автомобілів брендів PEUGEOT, CITROËN, OPEL сягає понад 15 мільйонів гривень. Але не тільки кількісні показники є важливими. Зважаючи на ситуацію, яка була в країні станом на початок березня, дилерська мережа наших брендів та співробітники концерну Stellantis, як в Україні так і в центральному офісі, зробили неймовірну роботу задля забезпечення функціонування цієї програми: готовність дилерських центрів приймати автомобілі, постачання запасних частин, технічна, гарантійна та інформаційна підтримка були поновлені в неймовірно короткі терміни, без всіх цих складових реалізація цієї програми була б неможлива. Я безмежно вдячний всім колегам за дуже високий рівень професіоналізму і пишаюся, що маю змогу працювати з такими людьми.

Які найдорожчі ремонтні роботи для одного авто виконувалися за останні півроку?

– Звичайно робота з кожним авто індивідуальна і формат робіт в кожному випадку відрізняється. Це може бути, до прикладу, звичайне планове технічне обслуговування або заміна мастила. Але трапляються і випадки, коли автомобілі потребують серйозного ремонту або заміни великих вузлів, що суттєво впливає на вартість та тривалість робіт. Так, до нас на сервіс потрапив PEUGEOT Boxer на якому виконують свої завдання медики ЗСУ, були виявлені проблеми з двигуном і прийнято рішення про його заміну. Так, загальна вартість робіт, вартість нового двигуна та супутніх запасних частин становила близько 220 тисяч гривень, що можна вважати одним із найдорожчих ремонтів за час дії програми. Але наразі даний автомобіль знову на дорогах України та продовжує оперативно реагувати на виклики.

Який середній вік та середній пробіг у автомобілів, які звертаються на сервіси брендів PEUGEOT, CITROËN, OPEL?

– Переважно це авто, яким трохи більше 3 років, а середній пробіг близько 75 тисяч кілометрів. Але я б не орієнтувався на середні цифри, адже вони не є показовими – існує багато факторів, які впливають на потребу в обслуговуванні, в тому числі наявність офіційної сервісної історії, інтенсивність експлуатації тощо. В свою чергу до нас на сервіси звертаються і «авто-рекордсмени» по віку та пробігу. Так, найстарший автомобіль, який звернувся за технічним обслуговуванням був Opel Omega 2002 року. А якщо говорити про найбільший пробіг, який показав одометр, то нам є чим вас здивувати, адже рекордсмен перетнув позначку у півмільйона кілометрів. Сімнадцятирічний PEUGEOT Boxer потрапив на сервіс бренду, коли на одометрі уже було понад 594 000 кілометрів, та після отримання обслуговування, автомобіль поїхав далі виконувати свої службові обов’язки.

Авто яких служб частіше за все звертались за обслуговуванням?

– Нагадаю, що дія програми поширюється на всі автомобілі, що знаходяться у державній та комунальній власності: служба національної поліції, швидка медична допомога, аварійні служби, комунальні підприємства, що забезпечують безперебійне функціювання інфраструктури тощо. Найбільша частка припадає на автомобілі медичних служб – 49% від загальної кількості авто, тобто майже 500 одиниць техніки. В свою чергу на сервіси брендів PEUGEOT, CITROËN, OPEL звернулося 202 автомобілі, що належать національній поліції, та ще 305 автомобілів довірили нам комунальні й інші служби.

Представництво Stellantis в Україні щиро дякує кожній людині, яка працює, аби програма по безкоштовному сервісному обслуговуванні автомобілів, що належать до державної та комунальної власності діяла безперебійно та результативно на території України. У важкі для країни часи ми маємо об’єднатися для спільної справи, для допомоги один одному та задля боротьби за нашу свободу. Тому результат в 1000 відремонтованих авто це не бар’єр, це та сходинка яку ми з легкістю подолали та впевнено рухаємося далі, аби надавати якісне сервісне обслуговування ще більшій кількості автомобілів.