Renault Trucks открывает завод запчастей для повторного использования

Новый завод Renault Trucks, расположенный в Венисье (район Лиона), будет заниматься переработкой старых грузовиков, а их запчасти, пригодные для повторного использования получат маркировку Used Parts by Renault Trucks. На последние также будет распространятся гарантия производителя, однако, в отличие от новых, цена таких запчастей будет на 50-60% меньше. Все они будут доступны для дилеров на онлайн-рынке запчастей.

Новое предприятие создано в рамках экономики замкнутого цикла, в которую Renault Trucks уже немало инвестировал за последние пять лет. Здесь исповедуется трехсторонний поход – восстановление, перепрофилирование и переработка бывших в употреблении грузовиков. Так, компания уже имеет завод по перепрофилированию грузовиков в Бур-ан-Брессе, а также предприятие по восстановлению подержанных машин в Лиможе. С новой фабрикой в Венисье осваивается третье направление – переработка.

Отметим, что автомобили Renault Trucks рассчитаны на пробег до 1,5 млн км, а потому многие компоненты снятых с эксплуатации машин еще могут использоваться повторно: двигатель, коробка передач, кабина, топливный бак, бамперы, дефлекторы и др.