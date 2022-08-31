Посмотрите на гиперкар Tesla SpaceX на авторском видео

Ракетные ускорители и 2950 «лошадей», но только «на бумаге»

На YouTube-канале Design to the Max! появилось видео, демонстрирующее гиперкар Tesla SpaceX. Автор экстремального концепта, объединившего технологии Tesla и SpaceX — независимый дизайнер и, судя по всему, ярый поклонник Илона Маска.

Выглядит он поразительно и обладает, точнее мог бы обладать, такими же поразительными технологиями. По задумке автора, Tesla SpaceX — электромобиль со смещенной назад стеклянной кабиной, массивными аэродинамическими плавниками на задних крыльях и аэродинамическими колпаками. Решения аэродинамики позволят оптимизировать потоки воздуха на огромных скоростях и значительно усилить прижимную силу. Как утверждается, уровня перегрузки в поворотах достигнет 4G.

Но главная «изюминка» гиперкара — два ракетных ускорителя. Он будет развивать 2600 л.с. в стандартной версии и 2950 л.с. в гоночной. Расчетная максимальная скорость трекового гиперкара — 526 км/ч. Разве не впечатляет? Но к сожалению, все это только виртуальный концепт, к которому Tesla не имеет никакого отношения.