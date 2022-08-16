Американские бронемашины класса MRAP уже служат в Украине (видео)

Ряды ВСУ пополнили американские бронемашины класса MRAP. Об этом говорит видеоролик, в котором показано целая колонна из 18 автомобилей MaxxPro. Они изготовлены компанией International и приняты на вооружение в США еще в 2007 году. Данная модель отличается усиленной противоминной защитой, которую обеспечивает бронемодуль с V-образным днищем. Последний, что интересно, крепится к раме с помощью болтов, что облегчает ремонт.

Машина рассчитана на 9 человек (3 члена экипажа + 6 десанта). Боевая масса составляет 12,6 – 13,5 т, в зависимости от модификации. Автомобиль 4х4 имеет дорожный просвет в 355 мм и укомлпектован 9,2-литровым турбодизелем мощностью 330 л.с. Все это здорово помогает ему преодолевать даже самое тяжелое бездорожье, как показано на заглавном фото.