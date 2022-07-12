Volkswagen подготовил обновление для популярного в Украине кроссовера

Третье поколение кроссовера Volkswagen Touareg вышло на рынок в 2018 году, а значит пришло время для его планового обновления. Компания не стала пренебрегать нормами и вывела на тесты прототипы модели, к которым применил разные схемы маскировки.

Один испытательный автомобиль полностью покрыт специальной накидкой. Она закрывает абсолютно все, даже передний и задний номерной знак. Сверху остались только боковые двери. Вероятно, к ним компания не применила никаких изменений. Второй тестовый мул визуально кажется незащищенным, но это не так. На нем VW реализовал скрытую маскировку, которая искажает внешность модели.

Судя по снимкам, VW Touareg 2023 достанутся фары с новой графикой, иной передний и задний бампер, а также новые колесные диски. По данным инсайдеров, в оснащение салона войдет обновленная цифровая приборная панель и мультимедийная система. Также расширят пакет систем помощи водителю.

Судя по наличию патрубков выхлопной системы на корме прототипа отказываться от двигателя внутреннего сгорания немецкий производитель не стал. Вероятно, кроссоверу сохранят прежнюю моторную гамму. Дата дебюта рестайлингового Фольксваген Тигуан пока не раскрыта.