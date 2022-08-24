Что происходит за кулисами производства электрифицированных автомобилей Peugeot

Peugeot приоткрыл завесу над своей растущей командой техников, которые отвечают за сборку и тестирование каждой батареи, используемой в электромобилях и машинах с гибридной силовой установкой.

Электрификация автомобилей Реugeot ускорится в 2022 году благодаря новой модели 408, которая призвана укрепить линейку подключаемых гибридов бренда, а также недавно выпущенной новой модели 308. Ожидается, что в 2022 году более 70% продаваемого во всем мире модельного ряда автомобилей Peugeot будет электрифицировано. В Европе, по итогам первого полугодия, на такие машины приходится каждый четвертый реализованный автомобиль марки. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года электрифицированным был лишь каждый шестой.

К 2025 году 100% модельного ряда Peugeot будет электрифицировано. Все это потребует существенного увеличения количества производимых аккумуляторов. По оценкам фирмы, к следующему году компания будет собирать до 10 000 аккумуляторов в месяц для легковых автомобилей и до 7 000 батарей в месяц для моделей LCV.

Квалифицированным специалистам требуется примерно 60 минут, чтобы собрать каждый аккумуляторный блок мощностью 50 кВт.ч (из предварительно собранных элементов и компонентов). Для более крупных блоков мощностью 75 кВтч требуется 90 минут. Команда подвергает каждую батарею серии критических испытаний, что позволяет гарантировать каждому устройству восьмилетнюю гарантию /160 тыс. км для 70% его зарядной емкости.

Операторы работают в специализированных цехах по сборке аккумуляторов пяти заводов группы Stellantis: Виго и Сарагоса (Испания), Трнава (Словакия), Сошо и Мюлуз (Франция) и вскоре Орден (Франция). И электрические, и обычные автомобили с двигателем внутреннего сгорания собираются на одной линии.

Жером Мишерон, директор по продукции Peugeot: «Электрификация модельного ряда Peugeot прошла успешно: на модели LEV (автомобили с низким уровнем выбросов) приходится каждый четвертый продаваемый автомобиль в Европе, по итогам первого полугодия.

Peugeot предлагает широкий спектр электрифицированных автомобилей с полностью электрическими силовыми установками (модели е-208 и е-2008). Новые 408 и 308 (хэтчбек и универсал), а также 3008 и 508 (фастбек и универсал) поставляются с подключаемыми гибридными двигателями. Предложение по LCV дополнено 100% электрическими версиями с моделями e-Partner, e-Expert и e-Boxer».

Peugeot расширяет линейку электромобилей в 2022 году. Новый 408 будет поставляться с двумя гибридными силовыми агрегатами Plug-In мощностью 180 л. с. и 225 л.с.. Новый 308 также предлагает эти силовые агрегаты в версиях с кузовом хэтчбек и универсал. Оба новых автомобиля построены на основе эволюции платформы EMP2, которая позволяет реализовать 100-процентную электрическую моторизацию. Линейка легких коммерческих автомобилей была полностью сформирована в конце 2021 года моделью He-Expert, которая сочетает в себе как электрические технологии, так и водородные топливные элементы.