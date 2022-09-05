Денис Шмыгаль и Олаф Шольц обговорили поставки танков Leopard 2

В ходе рабочей поездки в Берлин Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц обговорили наращивание поставок для ВСУ тяжелого вооружения. Прежде всего это касается самоходных гаубиц 155-мм Panzerhaubitze 2000, реактивных систем залпового огня MARS-2 (лицензионный аналог M270 MLRS), зенитных установок Gepard, определенное количество которых уже используется нашими защитниками против российских оккупантов. В ходе переговоров украинский премьер также коснулся вопроса о возможности передачи нам и танков Leopard 2. Больше никаких официальных подробностей на этот счет не сообщается.

Напомним, что в ходе недавно утвержденного очередного пакета военной помощи Германии в размере 500 млн евро Украина скоро может получить еще три зенитно-ракетных комплекса IRIS-T. Ранее министр иностранных дел этой страны Анналена Бербок заявила о поставках первого такого ЗРК уже к концу лета.