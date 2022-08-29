Кроки до перемоги Для украинских защитников создали уникальный комплекс на базе IVECO

Закарпатские волонтеры при поддержке председателя Полянской общины Ивана Дрогобецкого и главы Мукачевской РВА Эдгара Токарева создали для военных мобильный банно-прачечный комплекс.

Он полностью соответствует современным гигиеническим и санитарным нормам. Основой для комплекса стал тягач IVECO Stralis 460 с прицепом. Его модернизировали с учетом потребностей наших защитников. Специалисты организовали в нем отделения для стирки, сушки, глажки нательного белья и одежды. Также есть душевые и баня.

Для того, чтобы комплекс мог работать автономно, его оснастили генераторами, работающими на дизеле. Также его можно подключить к внешней сети. Все оборудование находится в техническом отсеке в хвосте машины.

«Уверен, что мобильный банно-прачечный комплекс обеспечит потребности бойцов в зоне ведения боевых действий. Благодарю общину за инициативу и поддержку военных. Стоим вместе! Мы победим, мы – на своей земле! Слава Украине! Героям слава!», – сказал глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.