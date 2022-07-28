Прототипы Ferrari LaFerrari продадут на аукционе

Стартовый ценник каждого из трех коллекционных суперкаров может составить 5 миллионов долларов

Аукционный дом Mecum выставил на продажу три уникальных прототипа суперкара Ferrari LaFerrari. Автомобили разных годов использовались компанией для испытаний разных систем супергибрида.

Официальная стоимость лотов пока не озвучена. Предположительно, каждый из прототипов будет стоить не менее 5 миллионов долларов. За эту немалую сумму потенциальный владелец получить автомобиль без допуска к дорогам общего пользования. Не смотря на такие «условности», прототипы Ferrari LaFerrari представляют немалый интерес для коллекционеров.

Один из них — F150 Muletto M4 2011 года, построенный базе купе Ferrari 458 Italia с модифицированном шасси. Он использовался для испытаний компонентов силовой установки и замеров уровня выбросов СО2.

Второй — F150 Mulotipo MP1 с одним из первых вариантов карбонового монокока. Внешне он сильно отличается от серийной модели. Эта модификация была разработана через год после F150 Muletto M4 и использовалась для тестирования механических элементов.

Третий предсерийный образец — F150 Prototipe Preserie PS1 — построен в 2014 году. Он практически идентичен серийному автомобилю, оборудован таким же шасси и активными аэродинамическими компонентами кузова. Единственное отличие — двигатель. На тот момент он еще дорабатывался.

Новый владелец у трех уникальных «двухдверок» появится с 18 по 20 августа. Сколько коллекционеры готовы отдать за предсерийные Ferrari LaFerrari, мы может так никогда и не узнать.