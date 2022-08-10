Кроки до перемоги Для ВСУ закупили французские аналоги ГАЗ-66 и УАЗ-469 (видео)

Украинская армия сегодня остро нуждается в легких полноприводных грузовиках класса ГАЗ-66, которые отлично подходят для перевозки личного состава и боеприпасов. И вот на днях ВСУ получили несколько десятков таких машин. Они были приобретены на благотворительные средства, сообщает на своей страничке в Фейсбук мэр Днепра – Борис Филатов.

Это тактический грузовик Renault TRM 2000, выпущенный в 1981 – 1990 гг. в количестве 5600 ед. Машина длиной 5505 мм, шириной 2140 мм и высотой 2710 мм рассчитана на полную массу 6100 кг. Грузоподъемность – 2000 кг или 12 человек.

Машина комплектуется 3,6-литровым дизельным двигателем SAVIEM 720 (лицензионный MAN) мощностью 117 л.с. С ним устанавливается механическая 5-ступенчатая КП и двухступенчатая раздаточная коробка. Renault TRM 2000 может преодолевать подъемы до 50%, уклоны до 30% и броды глубиной до 80 см.

Вместе с французским аналогом ГАЗ-66 пришла и довольно большая партия внедорожников Peugeot P4, выпускавшимися по лицензии Mercedes-Benz Gelandewagen, но со своими двигателями.

ВИДЕО смотреть ЗДЕСЬ