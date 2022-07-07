Toyota GR 86 стал кемпером на одну ночь (видео)

Владелец компактного спорткара переночевал на муниципальной парковке

Японский блогер устроился на ночь в своем Toyota GR 86. Компактный спорткар оказался довольно вместительным и уютным кемпером. Остановившись на муниципальной парковке, мужчина приступил к обустройству своего «дома на колесах».

В первую очередь он соорудил спальное место, максимально сдвинув вперед передние сиденья и разложив задний диван. На образовавшейся площадке парень расстелил туристический коврик и спальный мешок. Затем он заклеил все стекла не пропускающими свет панелями и прикрепил к потолку светодиодные фонари. Приготовив ужин на миниатюрной горелке прямо в салоне автомобиля, он поел за небольшим раскладным столиком.

Утром он сложил все пожитки в багажник, вернул на место сиденья и отправился по своим делам. Судя по всему, ночлег выдался довольно комфортным. По крайней мере, владелец Toyota GR 86 не выглядел уставшим или «помятым».